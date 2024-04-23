Яковлев: «Не моя компетенция обсуждать Абаскаля, но результаты говорят сами за себя»

Павел Яковлев, бывший игрок московского «Спартака» высказался о результатах «красно-белой» команды при Гильермо Абаскале и после увольнения испанца.

«Не в моей компетенции его обсуждать, но результаты говорят сами за себя. Команда была в «болтанке», в «Спартаке» не дают времени на раскачку, там всегда нужен результат здесь и сейчас», - говорит Яковлев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что после увольнения Абаскаля 14 апреля место временного главного тренера получил бывший ассистент испанца Владимир Слишкович. При боснийце «красно-белые» сыграли в нулевую ничью с «Зенитом» в Кубке России, а также разгромили «Ростов» в рамках РПЛ (5:1).