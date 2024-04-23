Отец игрока московского «Спартака» Хесуса Медины Франциско Медина в преддверии дерби между «красно-белыми» и московским ЦСКА в рамках РПЛ высказался об игре своего сына специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, Хесус остаётся великолепным игроком. В игре с «Ростовом» он сыграл на любимой позиции, и вы сами видели, что случилось. Он сейчас в хорошем состоянии и может играть еще лучше, чтобы помогать «Спартаку», - делится Франциско с нашим корреспондентом.

Напомним, что в воскресном матче с «Ростовом» (5:1) Медина оформил дубль на 54-й и 60-й минутах поединка. Один из своих голов Хесус оформил с пенальти.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдёт в четверг, 25 апреля на столичной «ВЭБ Арене».