Известный тренер из АПЛ дал ответ по поводу работы в «Спартаке»

«Спартак» недавно уволил Гильермо Абаскаля и теперь ищет нового тренера. Согласно информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа», агентская группа Горбенко через посредников вышла на Дэвида Мойеса, чтобы узнать, готов ли шотландец в теории возглавить «Спартак». Известный тренер ответил, что не готов работать в России из-за ситуации на Украине.
Отмечается, что агенты делали такой подход по своей воле – они не обсуждали такую возможность со спортивным директором «Спартака» Томашем Амаралом, и клуб в переговоры с Мойесом не вступал.
В настоящий момент Дэвид Мойес тренирует «Вест Хэм». Ожидается, что шотландец покинет клуб по завершению сезона.
Напомним, что после увольнения Гильермо Абаскаля со «Спартаком» на временной основе работает Владимир Слишкович.
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