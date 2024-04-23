Пономарёв: «Если ЦСКА не проиграет «Спартаку», то это будет победой»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем столичном дерби между «армейцами» и «Спартаком».

Эксперт признался, что очень переживает, ведь в прошлом туре «Спартак» по всем статьям переиграл «Ростов», а ЦСКА дома уступил «Ахмату».

«Если ЦСКА на своем поле сыграет вничью — 0:0, то это будет победой. Потому что у команды нет форвардов, умеющих решать исход таких матчей», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

25 апреля ЦСКА примет на своем поле «Спартак» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.