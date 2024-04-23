Виллиан Роша: «ЦСКА будет бороться в обоих турнирах до конца»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался на тему целей команды в оставшейся части сезона 2023/2024. По словам бразильца, «армейцы» хотят показывать хороший результат в обоих турнирах.

«Если шансы есть, то мы будем стремиться их воплотить в жизнь. Будем бороться в обоих турнирах до конца – в РПЛ и Кубке России. У нас нет никакого разделения, для нас все матчи важны», - цитирует Рошу «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги ЦСКА на текущий момент занимает шестое место. Что касается Кубка России, то команда Владимира Федотова недавно пробилась в финал верхней части турнирной сетки. Там соперником ЦСКА будет «Зенит».

Ближайший матч ЦСКА проведёт 25 апреля – против «Спартака» на своём поле.