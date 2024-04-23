Пономарёв: «У «Спартака» теперь новое видение и понимание футбола»

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА перед дерби со «Спартаком» оценил игру «красно-белых» в двух последних встречах. В них «Спартак» сыграл в нулевую ничью с «Зенитом» и разгромил «Ростов» на выезде (5:1). Тренирует «Спартак» Владимир Слишкович, бывший ассистент уволенного Гильермо Абаскаля.

«Обалденную, организованную игру «Спартак» показывает, каждый был на своем месте, каждый выполнял свои функциональные обязанности, а всего-то сменился тренер. Это новое видение, новое понимание футбола. При Абаскале они были никакими», - говорит Пономарёв для «Газеты.Ру».

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 25 апреля. Это будет грядущий четверг.