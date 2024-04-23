Пономарёв ответил на вопрос о возможном увольнении Федотова из ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА, бывши защитник Владимир Пономарёв порассуждал о Владимире Федотове, нынешнем главном тренере «армейцев» Москвы. По его мнению, ЦСКА не стоит после поражения от «Ахмата» (1:2) в выходные поддаваться панике и думать о расставании с Федотовым.

«Трудно сказать, оценка тренера происходит в зависимости от того, на каком месте в турнирной таблице находится команда. Это надо будет сделать после сезона. Интересно послушать, как он делает разбор, какую установку на матч даёт. Это даёт понять мысли тренера», - говорит Пономарёв «Газете.Ру».

Напомним, что до поражения от «Ахмата» ЦСКА не проиграл весной ни одного матча. В турнирной таблице клуб идёт на шестом месте с 37 очками. Отставание от третьего места составляет четыре балла.