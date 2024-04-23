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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов уверен, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Рубином»

23 Апреля 2024 • 21:20 Комментировать
Зенит
...
Рубин
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Через 22 ч. 33 мин.

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием о предстоящей игре «Зенита» с «Рубином».

Радимов заявил, что «Рубин» является неприятной командой, которую тяжело вскрывать.

 «Если «Зенит» долго не будет забивать гол, то могут возникнуть проблемы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Встреча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Рубином» состоится завтра, 24 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

В первом круге РПЛ «Зенит» разгромил на выезде «Рубин» со счетом 3:0.

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