Радимов уверен, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Рубином»

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием о предстоящей игре «Зенита» с «Рубином».

Радимов заявил, что «Рубин» является неприятной командой, которую тяжело вскрывать.

«Если «Зенит» долго не будет забивать гол, то могут возникнуть проблемы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Встреча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Рубином» состоится завтра, 24 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

В первом круге РПЛ «Зенит» разгромил на выезде «Рубин» со счетом 3:0.