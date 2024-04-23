Салихова – о ЦСКА: «Не кони, а, скорее, клячи»

В четверг перед матчем ЦСКА – «Спартак» певица Пелагея исполнит песню «Конь». Комментарий на этот счёт дала Зарема Салихова – супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

По словам Салиховой, нынешний ЦСКА уже не тот, который был раньше. Зарема считает, что «армейцы» должны быть удобными соперниками для «Спартака».

«В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберётся с ними», - цитирует Салихову Metaratings.

Матч Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» стартует 25 апреля в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.