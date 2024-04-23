Булатов: У Слишковича есть «химия» с игроками «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов ответил на вопрос, стоит ли назначать Владимира Слишковича главным тренером «красно-белых».

По мнению эксперта, к Слишковичу точно нужно присмотреться в оставшихся играх чемпионата и Кубка.

«Что‑то в нем есть, мне кажется, ребята нормально к нему относятся, есть какая‑то «химия». Он управляет игрой, произошла разительная перемена после Абаскаля», — цитирует Булатова Metaratings.

Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля. С того момента команда провела два матча, в которых не пропустила на выезде от «Зенита» (0:0) и разгромила в гостях «Ростов» (5:1).