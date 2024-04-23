ЦСКА повесил ценник на Чалова

Стало известно, за какую сумму московский ЦСКА готов отпустить своего центрального нападающего Фёдора Чалова.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА намерен заработать на продаже 26-летнего футболиста не менее пяти миллионов евро.

Напомним, не так давно Чалов продлил трудовой договор с «армейцами» до конца следующего сезона.

В текущей кампании форвард появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

По итогам 24 игр ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 зачетных баллов.