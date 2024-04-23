Чанов — о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Такие матчи никаким законам не подчиняются»

Тренер вратарей Вячеслав Чанов высказался о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Встреча ЦСКА – «Спартак» — это дерби. Такие матчи никогда никаким законам не подчинялись. Независимо от того, какие места занимают команды», — приводит слова Чанова Vprognoze.

В четверг, 25 апреля, ЦСКА встретится на своем поле со «Спартаком» в перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.

Напомним, в игре первого круга РПЛ «Спартак» и ЦСКА по два раза обменялись забитыми голами и завершили матч вничью – 2:2.