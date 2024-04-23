Пелагея споёт песню «Конь» перед дерби ЦСКА и «Спартака»

В четверг, 25 апреля состоится московское дерби в рамках РПЛ между столичными ЦСКА и «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба «армейцев», перед матчем выступит известная певица Пелагея, которая исполнит песню группы «Любэ» «Конь» авторства Игоря Матвиенко и Александра Шаганова.

Напомним, что игра пройдёт на домашнем стадионе ЦСКА – на московской «ВЭБ Арене». ЦСКА и «Спартак» соседствуют в турнирной таблице. У «красно-белых» четвёртое место и 38 баллов, у ЦСКА – шестое место и всего лишь на один балл меньше. К игре «армейцы» подойдут без ряда важных игроков в лице Виллиана Роши, Игоря Дивеева и Аббосбека Файзуллаева.