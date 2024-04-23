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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа дата возращения Гарре слухи

23 Апреля 2024 • 20:26 Комментировать
Факел
...
Крылья Советов
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25.04 18:15

Стало известно, когда вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре вернётся в строй. Напомним, 23-летний аргентинец еще не выходил на поле в 2024 году из-за травмы.

Как утверждает «Чемпионат», Гарре должен восстановиться к началу мая к игре 27-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет три голевых паса.

После 24 сыгранных матчей «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 36 очков.

25 апреля подопечные Игоря Осинькина сыграют на выезде с «Факелом». Начало поединка запланировано на 18:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенхамин Гарре

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