Стало известно, когда вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре вернётся в строй. Напомним, 23-летний аргентинец еще не выходил на поле в 2024 году из-за травмы.

Как утверждает «Чемпионат», Гарре должен восстановиться к началу мая к игре 27-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет три голевых паса.

После 24 сыгранных матчей «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 36 очков.

25 апреля подопечные Игоря Осинькина сыграют на выезде с «Факелом». Начало поединка запланировано на 18:15 по мск.