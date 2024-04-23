Байрамян: Играл бы до конца карьеры в «Ростове»

Атакующий хавбек «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос, где бы хотел завершить карьеру игрока.

«Пока все идет к тому, что я закончу карьеру в «Ростове». А как будет на самом деле, посмотрим», — заявил Байрамян Sport24.

Футболист добавил, что по ощущениям он может играть еще несколько лет, отметив, что если бы все зависело от него, то он бы закончил в «Ростове», ведь очень любит этот клуб.

32-летний Байрамян выступает за основную команду дончан с 2011 года. Действующий трудовой договор игрока с «Ростовом» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах и записал на свой счет четыре ассиста.