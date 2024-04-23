Мостовой рассказал, почему ему нравится Слишкович

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе исполняющего обязанности наставника «красно-белых» Владимира Слишковича.

Эксперт признался, что ему нравится поведение Слишковича, который ведет себя спокойно и без пафоса, в отличие от Гильермо Абаскаля.

— Рано говорить, нравится ли мне «Спартак» Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное, — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

После 24 сыгранных матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.