Представитель Роберта Морено: «В «Сочи» ему предоставили полный карт-бланш»

Представитель испанского тренера «Сочи» Роберта Морено Юрий Горбенко заявил, что специалист в клубе РПЛ доволен абсолютно всем, так как ему в «Сочи» предоставили полную свободу действий.

«Морено всем доволен. Ему руководство предоставило полный карт‑бланш на комплектование команды. Всё, что он хочет — всё он имеет. Слова «нет» для Морено в клубе не существует», - говорит Горбенко для телеканала «Матч ТВ», добавив, что специалисту нравится как город Сочи, так и российский чемпионат.

Напомним, что «Сочи» хоть и замыкает таблицу РПЛ с 19 очками, с начала футбольной весны не проиграл ещё ни разу в рамках лиги. Отставание от зоны стыковых матчей составляет на данный момент четыре балла.