Глушаков рассказал о своей самой большой зарплате в карьере

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о своём самом большом контракте в карьере.

«Когда был лучший контракт? Конечно, в «Спартаке», третий. Какая была зарплата? 2,8 миллиона евро», — заявил Глушаков на YouTube-канале Nobel.

Футболист добавил, что, помимо зарплаты, у него были очень хорошие подъемные.

Глушаков защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год. За это время вместе с командой он завоевал золотые медали РПЛ и стал обладателем Суперкубка страны.

Сейчас 37-летний хавбек выступает за армянский «Урарту», в составе которого провел десять матчей и оформил один ассист.