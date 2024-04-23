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Нигматуллин предположил, как закончится дерби ЦСКА – «Спартак»

23 Апреля 2024 • 19:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.45 X 3.60 2 2.75
25.04 20:30

Экс-голкипер ЦСКА и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем дерби между «армейцами» и «красно-белыми».

Эксперт заявил, что ЦСКА захочет реабилитироваться за поражение от «Ахмата», но «Спартак» не проиграл «Зениту» и разгромил «Ростов», поэтому команда Слишковича на позитиве.

«Где-то удалось Слишковичу раскрепостить футболистов. Посмотрим, что будет дальше, ЦСКА — это новая проверка. Я ставлю на ничью», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится 25 апреля. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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