Нигматуллин предположил, как закончится дерби ЦСКА – «Спартак»

Экс-голкипер ЦСКА и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем дерби между «армейцами» и «красно-белыми».

Эксперт заявил, что ЦСКА захочет реабилитироваться за поражение от «Ахмата», но «Спартак» не проиграл «Зениту» и разгромил «Ростов», поэтому команда Слишковича на позитиве.

«Где-то удалось Слишковичу раскрепостить футболистов. Посмотрим, что будет дальше, ЦСКА — это новая проверка. Я ставлю на ничью», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится 25 апреля. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.