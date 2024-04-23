Глушаков: Кто должен возглавить «Спартак»? Я бы попробовал Тихонова

Экс-капитан столичного «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, кто должен стать новым наставником «красно-белых».

Футболист заявил, что хочет видеть российского тренера со спартаковским духом, консультантом которого мог бы стать Олег Романцев.

«Я бы даже Тихонова попробовал. Если он сейчас будет прогрессировать в «Енисее», можно было бы его попробовать», — заявил Глушаков на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Глушаков защищал цвета «красно-белых» с 2013 по 2019 год. За это время он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Сейчас 37-летний хавбек выступает за армянский «Урарту».