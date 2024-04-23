Точилин назвал фаворита в борьбе за бронзу РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Александр Точилин ответил на вопрос, какой клуб считает фаворитом в борьбе за бронзу чемпионата России.

— Для меня фаворит в борьбе за 3-е место — «Динамо». Да, «Спартак» показал хорошую игру после ухода Абаскаля, но это всего лишь один матч, — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Динамо» является более стабильным коллективом, но им не нужно ошибаться, как было в минувших играх.

На данный момент подопечные Марцела Лички идут на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 24 встречах. Отрыв «бело-голубых» от ближайшего преследователя, которым является «Спартак», составляет три балла.