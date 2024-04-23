Андрей Мостовой назвал двух одноклубников ради которых готов на всё

Андрей Мостовой, вингер питерского «Зенита» назвал двоих одноклубников, которых считает лучшими в команде по футбольным и человеческим качествам. Первый – это голкипер команды Михаил Кержаков, второй – опорник из Колумбии Вильмар Барриос.

«Это два человека, которых я выделю и по человеческим качествам, и по футбольным. Если им что-то будет нужно от меня, я сделаю всё», - признаётся Мостовой клубной пресс-службе.

Андрей добавил, что Кержаков – душа команды и незаменимый человек в раздевалке. А Барриос - лидер с капитанским характером, который всегда поможет. Также Барриос полностью отдаёт всего себя на поле и позитивен по жизни.

«Полная самоотдача на поле, веселый в жизни, всегда за команду», - добавляет Мостовой.