Бериша – про Адиева: «Он сильный человек, он справится»

Один из лидеров «Ахмата», косовар Бернард Бериша высказался о Магомеде Адиеве. Этот специалист в апреле возглавил «Ахмат» вместо Мирослава Ромащенко.

«Работа Адиева в «Ахмате» станет отличным опытом и для команды, и для него. Он играл здесь, выигрывал Кубок. Думаю, его ждёт отличный период работы. Он сильный человек и тренер, он справится», - говорит Бериша для Metaratings.

Отметим, что Адиев параллельно возглавляет национальную сборную Казахстана, совмещая посты в «Ахмате» и казахстанской команде.

Напомним, что «Ахмат» идёт на 15 месте турнирной таблицы за несколько туров до конца сезона РПЛ. Это зона вылета. Всего у грозненского клуба 23 очка, однако столько же – у «Балтики» с 14 места.