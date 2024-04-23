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Бериша – про Адиева: «Он сильный человек, он справится»

23 Апреля 2024 • 19:00 Комментировать

Один из лидеров «Ахмата», косовар Бернард Бериша высказался о Магомеде Адиеве. Этот специалист в апреле возглавил «Ахмат» вместо Мирослава Ромащенко.

«Работа Адиева в «Ахмате» станет отличным опытом и для команды, и для него. Он играл здесь, выигрывал Кубок. Думаю, его ждёт отличный период работы. Он сильный человек и тренер, он справится», - говорит Бериша для Metaratings.

Отметим, что Адиев параллельно возглавляет национальную сборную Казахстана, совмещая посты в «Ахмате» и казахстанской команде.

Напомним, что «Ахмат» идёт на 15 месте турнирной таблицы за несколько туров до конца сезона РПЛ. Это зона вылета. Всего у грозненского клуба 23 очка, однако столько же – у «Балтики» с 14 места.

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Магомед Адиев Бернард Бериша Ахмат ещё теги
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