Игрок «Рубина» Безруков отреагировал на успехи Слуцкого в Китае

Игрок казанского «Рубина» Руслан Безруков отреагировал на недавние успехи Леонида Слуцкого. Известный тренер, ранее возглавлявший «Рубин», отправился в Китай в конце 2023 года и возглавил там «Шанхай Шеньхуа». Слуцкий в итоге на данный момент держит свой клуб на первом месте китайского чемпионата.

Ранее Слуцкого признали тренером месяца в Китае.

«Еще не поздравлял, но за его результатами я слежу, очень за него рад. Надеюсь, у него и дальше всё хорошо будет. Мне в Китай не хочется. Он мне рассказывал интересные истории оттуда, но мне хочется проявлять себя здесь», - говорит Безруков для «РИА Новости».