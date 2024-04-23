Идову: «Динамо» и «Краснодар» сами провалили весну и убили интригу»

Брайн Идову, российско-нигерийский защитник порассуждал о питерском «Зените» и сравнил его с «Манчестер Сити».

«Зенит» — как «Манчестер Сити». Если вышел на первое место, то играет «от себя» и не дает никому подобраться. «Динамо» и «Краснодар» провалили весну и сами убили интригу», - рассуждает Идову для телеканала «Матч ТВ», добавив, что у «быков» есть ещё небольшие шансы побороться за чемпионство.

После 24 матчей РПЛ «Зенит» занимает чистое первое место таблицы с 50 баллами. Отрыв от второго места – четыре очка.

Отметим, что Идову является воспитанником петербургской «Смены» и пермского «Амкара». Во взрослой карьере играл за «Амкар», «Локомотив» из Москвы и «Химки».

Идову допустил, что больше не сыграет на профессиональном уровне