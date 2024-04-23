Газзаев — о разгромной победе «Спартака»: «Будто играли две команды разного уровня»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в минувшем поединке с «Ростовом».

Напомним, встреча 25-го тура чемпионата России завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 5:1.

Специалист заявил, что «Спартак» находится в отличном психологическом состоянии после увольнения Гильермо Абаскаля.

— В матче с «Ростовом» у них было подавляющее преимущество. Сложилось такое впечатление по игре, что играли две команды абсолютно разного уровня, — приводит слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

«Спартак» находится на четвертой строчке в чемпионате России, имея в копилке 38 баллов после 24 игр.