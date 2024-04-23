Масалитин считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Конечно, сейчас самые высокие шансы на титул вновь у «Зенита». Но я бы не стал сбрасывать со счетов и «Динамо», не говоря уже о «Краснодаре», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что в футболе бывают разные моменты, поэтому у «Динамо» остаются шансы на трофей, но их не так много.

По итогам 24 сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» является «Краснодар», заработавший 46 очков. Замыкает тройку лидеров «Динамо», на счету которого 41 балл.