«Не понимаю, что хотел сделать Роша» — Шалимов

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал действия защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче с «Ахматом».

Напомним, бразилец был удален в первом тайме за грубый фол на Лечи Садулаеве.

«Не понимаю, что хотел сделать Роша, зачем так резко идти в отбор. Таких моментов, когда игроки «шпагой» лезут в отбор, в прошлом году было достаточно», — цитирует Шалимова портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Роша появился на поле в 30 матчах во всех турнирах, в которых два раза поразил ворота соперников и записал на свой счет один ассист.

Стоит отметить, что из-за дисквалификации Роша пропустит дерби со «Спартаком», которое пройдет 25 апреля.