Колосков: «Оренбург» прилично повозил «Зенит»

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС заявил, что не видит у лидера РПЛ в лице «Зенита» чемпионской игры. В недавнем воскресном матче питерцы переиграли «Оренбург» из второй половины турнирной таблицы Премьер-лиги лишь со счётом 1:0.

«Не стал торопиться бы с выводами о том, что чемпионская гонка завершена, а «Зенит» заберёт титул. Нельзя сказать, что петербуржцы — чемпионы. Во втором тайме «Оренбург» их очень прилично возил», - делится Колосков для «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» идёт на чистом первом месте в таблице, отрываясь от «Краснодара» со второй строчки на четыре балла. В перенесённом 21 туре на неделе питерцы сыграют дома с «Рубином».