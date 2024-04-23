ЦСКА или «Спартак»: Ещенко ответил, кто победит

В четверг вечером в Российской премьер-лиге пройдёт главное дерби Москвы – ЦСКА против «Спартака». Своими мыслями по поводу этой игры поделился экс-игрок «красно-белых» Андрей Ещенко.

По словам Ещенко, «Спартак» является фаворитом этого матча. Что касается ЦСКА, то игра «армейцев» в последнее время Ещенко не впечатляет.

«Мне вообще не нравится, как сейчас играет ЦСКА. Что с «Локомотивом», что в игре с «Ахматом». У них свои проблемы. В связи с этим думаю, что «Спартак» победит. С них сняли оковы, они расслабленные», - цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА – «Спартак» стартует 25 апреля в 20:30 по московскому времени.