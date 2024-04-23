Газзаев призвал ЦСКА наказать Рошу и Дивеева

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев призвал клуб наложить санкции на защитников Виллиана Рошу и Игоря Дивеева. Как известно, Роша и Дивеев получили красные карточки в матче против «Ахмата» (поражение 1:2) на выходных. Теперь два футболиста пропустят принципиальное дерби против «Спартака».

«Красные карточки Роши и Дивеева – это полнейшая безответственность. Они должны быть оштрафованы и наказаны в клубе. Они подвели команду. Роша вообще вышел с капитанской повязкой», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матч Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.