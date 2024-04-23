Гладилин — о матче ЦСКА – «Спартак»: «Кто проиграет в дерби, тот потеряет шансы на медали»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах «красно-белых» и ЦСКА в оставшейся части сезона.

«Думаю, кто проиграет в дерби, тот потеряет шансы на медали. Теоретические шансы еще останутся, но не практические», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, чемпионство будет разыграно между «Зенитом» и «Краснодаром», а «Спартак» и ЦСКА могут побороться за бронзу, если «Динамо» будет оступаться.

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.

Напомним, в первом круге команды не выявили победителя, сыграв вничью – 2:2.