Гладилин рассказал, почему в дерби ЦСКА – «Спартак» нет фаворита

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о том, кто является фаворитом дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

«Сейчас фаворитов в чемпионате России нет. Даже «Зенит» в отдельных матчах фаворитом не является. Остальные команды примерно равны», — заявил Гладилин «Газета.Ру».

Встреча перенесенного 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» состоится 25 апреля. Начало поединка запланировано на 20:30 (мск).

Перед стартом матча «Спартак» идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА занимает шестое место, имея 37 зачетных баллов.