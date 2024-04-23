Идову рассказал, чего не хватает «Локомотиву»

Брайн Идову, бывший защитник пермского «Амкара» и столичного «Локомотива» рассказал, чего не хватает в текущем сезоне «железнодорожникам» Москвы.

«У клуба неплохие шансы борьбы за тройку, результаты в последнее время неудовлетворительные. «Локомотив» теряет очки там, где должен выигрывать. Что происходит внутри команды не знаю, но стабильности в результатах нет: то хорошие, то провальные матчи», - говорит Идову для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» в турнирной таблице размещается на пятом месте в турнирной таблице с 38 очками. Столько же баллов у «Спартака» с четвёртого места. Отставание от первой тройки – три балла.