Газзаев: «ЦСКА ждёт очень сложный матч со «Спартаком»

Валерий Газзаев, бывший главный тренер московских «армейцев» предрекает своему экс-клубу очень тяжёлую игру против «Спартака».

«В «Спартаке» поменялся тренер, последние игры с точки зрения качества клуб провёл уверенно. Видно было, что играли с большой самоотдачей. ЦСКА же проиграл по качеству и по результату в последней игре, к сожалению», - говорит Газзаев «Спорт-Экспрессу».

Он добавил, что на ЦСКА особенно сильно скажутся потери Виллиана Роши и Игоря Дивеева из центра обороны, а также полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

Перенесённое московское дерби состоится в этот четверг, 25 апреля. Игра запланирована на 21 тур, который перенесён с середины марта из-за выборов президента РФ.