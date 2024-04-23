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Богосавац: «В России мне не хватает сербской еды»

23 Апреля 2024 • 17:19 Комментировать

Мирослав Богосавац, сербский защитник грозненского «Ахмата» порассуждал о том, чего ему не хватает в России.

«Мне хватает сербской еды. Скучаю по чевапчичам и плескавице», - говорит Богосавац «Спорт-Экспрессу».

Чевапчичи – это традиционное сербское блюдо в виде колбасок из мясного фарша. Готовить их принято на углях. Плескавица – котлета из рубленого мяса, подающаяся с хлебом. Одна из самых известных позиций уличной еды на Балканах.

Напомним, Богосавац выступает в «Ахмате» уже довольно давно – с 2020 года. Футболист является воспитанник одного из самых знаменитых клубов Сербии – белградского «Партизана».

Ранее легионер казанского «Рубина» из Сербии Лазар Ранджелович рассказал, что делает, когда его накрывает тоска по родной балканской кухне.

Также о том, чего ему не хватает в России, высказался недавно иностранный тренер московского «Динамо» Марцел Личка.

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Ахмат Мирослав Богосавац
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