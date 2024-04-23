Названа дата первого судебного заседания по поводу экстрадиции Промеса

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды, где приговорён к 7,5 годам колонии.

Как сообщает RTL Boulevard, первое судебное заседание по поводу возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды состоится в Дубае 2 мая.

Напомним, на данный момент 32-летний футболист находится под стражей в ОАЭ, где был арестован по просьбе прокуратуры Нидерландов.

В текущем сезоне Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет восемь результативных передач. Стоит сказать, что в этом году нападающий не играл в официальных матчах.