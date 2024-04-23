Ещенко считает, что Слишкович может повторить путь Карреры

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко оценил перспективы Владимира Слишковича но посту наставника московской команды.

Напомним, боснийский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» после отставки Гильермо Абаскаля.

По мнению Ещенко, Слишкович может повторить путь итальянского тренера Массимо Карреры, который в 2017 году выиграл со «Спартаком» чемпионат России.

«Может ли Слишкович повторить путь Карреры? А почему бы и нет? Он (Слишкович) знает команду и игроков. Может быть, у него есть своё видение и мнение, кого ставить и как. Результат доказывает всё сам по себе», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 25 апреля против ЦСКА. Начало — в 20:30 по московскому времени.