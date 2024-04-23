Валерий Овчинников: «Локомотив» хочет отправить Дзюбу в Китай к Слуцкому

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о слабой результативности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«В «Локомотиве» Дзюбу закопали, не раскапывая. Ему дают понять, что не хотят продлевать с ним контракт», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Локомотив» хочет отправить Дзюбу в китайский клуб к Слуцкому, не спрашивая, нужно ли это самому футболисту.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце июня 2024 года.