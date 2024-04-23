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Президент «Урала» Иванов сообщил о выкупе Итало

23 Апреля 2024 • 16:51 Комментировать
Урал
...
Ростов
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25.04 16:00

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб выкупил защитника Итало у «Санта-Клары».

«Мы его уже выкупили», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Напомним, Итало перешёл в «Урал» летом прошлого года. В составе екатеринбургской команды 22-летний бразилец успел провести 25 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. По сведениям портала Transfermarkt, выкуп защитника обошёлся российскому клубу в 1,5 миллиона евро.

На сегодняшний день «Урал», набравший 24 очка в 24 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей.

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