Президент «Урала» Иванов сообщил о выкупе Итало

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб выкупил защитника Итало у «Санта-Клары».

«Мы его уже выкупили», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Напомним, Итало перешёл в «Урал» летом прошлого года. В составе екатеринбургской команды 22-летний бразилец успел провести 25 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. По сведениям портала Transfermarkt, выкуп защитника обошёлся российскому клубу в 1,5 миллиона евро.

На сегодняшний день «Урал», набравший 24 очка в 24 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей.