Гришин — о дерби: «Спартак» на подъёме, но я верю в мастерство Федотова

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о шансах «красно-синих» в предстоящем дерби со «Спартаком».

Напомним, из-за дисквалификации в игре не примут участие защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Виллиан Роша, а также вингер Аббосбек Файзуллаев.

Гришин заявил, что у «армейцев» тяжелая ситуация, а «Спартак» сейчас на эмоциях после крупной победы над «Ростовом» (5:0).

— Ситуация у ЦСКА перед дерби действительно очень плохая. Надо что‑то делать. На это есть главный тренер, и я верю в мастерство Федотова, — цитирует Гришина «Чемпионат».

Матч перенесенного 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 25 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:30 по московскому времени.