Кузьмичёв: «От матча ЦСКА — «Спартак» жду много борьбы и эмоций»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.

Кузьмичёв предположил, что московское дерби получится очень захватывающим с большим количеством эмоций и борьбы.

«Дерби — одно из самых сильнейших противостояний в нашем чемпионате. Жду много борьбы и эмоций от этой игры. Надеюсь, что зрителям тоже понравится», — цитирует Кузьмичёва «Чемпионат».

Мат между ЦСКА и «Спартаком» состоится 25 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас «красно-белые» опережают «армейцев» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.