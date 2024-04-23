Кузьмичёв считает, что у Джикии больше шансов играть при Слишковиче

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв поделился комментарием о текущей ситуации защитника «Спартака» Георгия Джикии.

По мнению специалиста, при Слишковиче у Джикии больше шансов играть, но тренер будет смотреть на состояние футболистов и выпускать лучших.

— Мы знаем, что Абаскаль имел большое влияние на приход последних игроков. Сейчас все будет решаться в тренировочном процессе, — цитирует Кузьмичёва «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор защитника со «Спартаком» истекает в конце следующего месяца.