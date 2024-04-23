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Агент Барбоза: «Многие клубы завидуют, что Педро играет в «Зените»

23 Апреля 2024 • 16:24 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1 1.35 X 4.90 2 9.50
24.04 20:30

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре новичка «Зенита» Педро.  

По словам Барбозы, за 18-летним бразильцем следят европейские клубы и считают его большим талантом.

«Педро давно знают. Думаю, что многие клубы завидуют, что он играет в «Зените». Потому что это уже гарантированный талант», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. В составе «сине-бело-голубых» вингер провёл восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 24 апреля, против «Рубина». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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