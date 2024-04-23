Глушаков: «Когда Промес выпивает, у него кукуха едет»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как алкоголь действует на нидерландского нападающего столичного клуба Квинси Промеса.

«Я знаю, что он, когда выпивает, у него кукуха едет. Он бесстрашным становится. Когда выпивает, он становится агрессивным очень», — заявил Глушаков на YouTube-канале Nobel.

Хавбек заявил, что Промес всегда просил его следить за ним, если тот выпивает. При этом Глушаков отметил, что Промес всегда прислушивался к нему, как к старшему брату.

Напомним, на данный момент 32-летний Промес находится под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину в Нидерланды.