«Ростов» выкупил Сако

«Ростов» выкупил защитника Умара Сако у болгарской «Арды».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт ивуарийца с российским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. За южан футболист выступает с января нынешнего года.

В текущем сезоне 27-летний Сако провёл за «Ростов» восемь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает защитника 800 тысяч евро.

После 24 туров РПЛ «Ростов» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка. Свой следующий матч южане проведут 25 апреля против «Урала». Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.