Нападающая «Зенита» Мэри-Энн Эзенагу перешла в петербургский клуб в январе 2023 года. С тех пор она стала чемпионкой России, финалисткой национального Кубка и обладательницей Суперкубка страны. Мэри-Энн любезно согласилась пообщаться с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру». С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.

- Твоя родина — Нигерия. Можешь сравнить её с Россией, назвать по одному преимуществу и недостатку каждой страны?

- Нигерия — отличная страна. Я очень её люблю. В Африке Нигерия — это огромная страна. Но, конечно, по сравнению с Россией она очень маленькая.

- Ты из города Асаба. Это большой город?

- Да, большой. Но не по сравнению с Санкт-Петербургом. Петербург куда больше Асабы.

- Кто твои родители? Они имеют какое-то отношение к футболу?

- Мой отец занимался футболом в юности. Играл как любитель, не как профессионал. Сейчас он инженер.

- Как ты попала в спорт? Отец отвёл на занятия?

- Братья отвели меня в секцию. Я начала играть ещё до школы, а в школе я пошла в профессиональный кружок. С тех пор я люблю футбол и живу игрой.

- У нигерийской нападающей ЦСКА Франни Ордеги 12 братьев и сестёр. У тебя примерно столько же?

- В моей семье девять детей. Шесть девочек и трое парней.

- Как в Нигерии относятся к женскому спорту и, в частности, к женскому футболу?

- У меня на родине очень многие мужчины скептически относятся к женскому спорту. Когда я только начинала свои занятия футболом, отец всячески меня отговаривал. Он говорил, что это исключительно мужское дело и отправлял меня читать книги. Но когда я доказала ему, что футбол — это дело моей жизни, он отпустил ситуацию. Он не единственный нигериец, который так думает. Я много от кого слышала, что футбол — это мужской спорт, а не женский. э

- Что ты можешь рассказать о футбольной инфраструктуре в Нигерии?

- Футбол в Нигерии развивается. В последнее время правительство начало заниматься спортом: строит новые стадионы, завлекает в футбол молодёжь. Всё меняется в лучшую сторону.

- А что значит футбол для Нигерии? Для Бразилии футбол — это религия, для России - способ отдыха.

- Наверное, тоже способ отдыха. У нас есть принципиальные дерби, как противостояние «Зенита» и ЦСКА в России. Фанаты могут вести себя агрессивно, если их любимая команда проигрывает ключевому сопернику. В моей стране страстно любят футбол.

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- А много кто ходит на стадионы?

- На клубном уровне посещаемость не самая высокая. Но на матчи сборной приходят абсолютно все.

- Как страна отреагировала на поражение сборной в финале Кубка Африки?

- Вся страна была очень злой. Наша команда была близка к победе, уверенно прошла группу и плей-офф, но в последний момент проиграла Кот-д’Ивуару. Все были очень злы и расстроены.

- Это вылилось в какие-нибудь уличные беспорядки или столкновения с полицией?

- Да, но их было не очень много. Кто-то выражал своё недовольство на улицах, но это были единицы.

- А как относятся к Виктору Осимхену? Для страны это свой Месси?

- В Нигерии иногда появляется очень талантливый футболист. Виктор — наша новая звезда. Мы верим в него всей страной, он — ориентир для многих подростков.

- Кстати, как правильно произносить его фамилию?

- Мы говорим Осимен.