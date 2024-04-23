Глушаков – об уголовном деле Промеса: «Может быть, его подставили»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался об уголовном деле нападающего Квинси Промеса за контрабанду запрещённых веществ.

Экс-игрок сборной России отметил, что хотел бы пообщаться со своим бывшем одноклубником и спросить, зачем он это сделал, ведь появляются много различных слухов.

«И вроде у него деньги есть, у него всё есть, доходы хорошие, огромные просто. Может, его, наоборот, подставили. Никто не знает, пока нельзя так винить его и говорить», - заявил Глушаков журналисту Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что Промес судом Амстердама приговорён к шести годам лишения свободы по этому уголовному делу.