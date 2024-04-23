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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк предлагает расширить РПЛ до 18 или 20 команд

23 Апреля 2024 • 15:30 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк поддерживает расширение Российской премьер-лиги до 18 или даже до 20 команд.

«Я считаю, однозначно, вне зависимости от того, кто может вылететь, РПЛ надо расширять на две команды, может быть, даже на четыре. Сейчас идеальный момент для этого: клубы в еврокубках не играют, сборная официальные матчи – тоже», - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк также назвал несколько команд, которые могли бы достойно выступать в топ-дивизионе – это столичная «Родина», подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».

Как известно, в Российской премьер-лиге играет 16 команд. По итогам чемпионата две из них (15-е и 16-е места) вылетают напрямую, а ещё две (13-е и 14-е места) – проводят стыковые матчи с представителями Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк РПЛ
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