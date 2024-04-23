В «Пари НН» подтвердили желание выкупить Ермакова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможном выкупе у ЦСКА полузащитника Никиты Ермакова.

Ранее сообщалось, что сумма такого трансфера может составить 20 миллионов рублей.

«Да, планируем выкупить Ермакова у ЦСКА. Планы есть, но пока рано говорить об этом. Сначала ему нужно выполнить задачи, которые перед ним стоят», — цитирует гендиректора «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 21-летний Ермаков провёл за «Пари НН» и ЦСКА 16 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 600 тысяч евро.